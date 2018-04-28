إخماد الحريق الناشب لدى مبنى شاهق شهير في باكو
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
باكو، 28 أبريل، أذرتاج
أخمد الحريق الناشب في مبنى شاهق شهير يقع على شارع يوسف سفروف بحي خطائي وسط العاصمة قبل قليل.
أفاد مراسل أذرتاج من مكان الحادث ان فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ أحضرت مكان الحادث قد استطاعت تطويق الحريق وعملت لإخماد الحريق بالكامل فنجحت.
وزاد ان وزير الطوارئ الفريق أول كمال الدين حيدروف حاضر حاليا مكان الحادث أيضا.
يذكر أن المبنى الشاهق معروف عند الشعب باسم "ناطحة ترامب".
ويجري التحقيق مع الحادث لكشف ملابسات نشوب الحريق.
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