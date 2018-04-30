حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 155 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 20 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.