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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٢:٢١]

    باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 117 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 28 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 35 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 3 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 حادثا متعلقا بالمخدرات وواقعا يخص بحيازة غير مشروعة للأسلحة والعتاد.

    وألقي القبض على 40 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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