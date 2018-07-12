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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ١٢.٠٧.٢٠١٨ [١١:١٧]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 96 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 12 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن حادثين متعلقين بالمخدرات.

    وألقي القبض على 17 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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