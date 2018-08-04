حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 108 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 26 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 16 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 20 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.