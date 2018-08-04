مزارعو بيلقان يحصدن اكثر من 53 أف طن من الحبوب

بيلقان، 4 أغسطس، أذرتاج

حصد مزارعون في بيلقان 52 ألفا و793 طنا من الحبوب من المزارع.

أفادت أذرتاج عن بيان هيأة الإحصاء بالمحافظة أن 48 ألفا و356 طن من المحصول هي القمح و4437 طن هي الشعير. وبلغت إنتاجية كل هيكتار 3500 كغ في حقول القمح و2930 كغ في حقول الشعير. وقياسا إلى مؤشرات عام 2017 حصد المزارعون 3522 طن اكثر من القمح و60 كغ اكثر من الشعير.

ويجري حاليا الحرث على الحقول المحصودة وفقا للقواعد الزراعية الفنية.

يذكر ان المزارعين زرعوا لمحصول العام الحالي في بيلقان في الحقول البالغة مساحتها 15 الفا و346 هيكتار منها 13 الفا و816 هيكتار للقمح و1530 هيكتار للشعير.