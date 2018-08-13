القضاء على شخص قاوم بسلاح ناري وكان يخطط تنفيذ أعمال إرهابية في كنجة أثناء مراسم عاشوراء

باكو، 13 أغسطس، أذرتاج

نفذت عملية خاصة من جانب موظفي وزارة الداخلية في مدينة سومغايت شمال العاصمة باكو في 10 أغسطس الحالي بشأن اعتقال المواطن المدعو مراز تشاباي رحيموف من مواليد 1989 وهو مشارك في أحداث كنجة مؤخرا.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان صدر عن أجهزة إنفاذ القانون اليوم أن المطلوب رحيموف قضي عليه بسبب قيامه خلال العملية الخاصة بمقاومة مسلحة.

وجاء في البيان أن المواطن مراز رحيموف المنحاز إلى النزعات الدينية المتطرفة كان ينوي تنفيذ عملية تفجير في العاصمة عشية مسابقة الأغنية "اليوروفيجن" المنظمة في باكو عام 2012 وفي حينها لقي معاقبة إجرامية بسبب العثور على قنبلة في بيت كان يقيم فيه.

وكونه يمضي عقوبة في السجن صدر بحقه حكم قضائي آخر لمدة أخرى بسبب حوزته أشياء محظورة داخل السجن. كما انضم بالمعتقل إلى ما يسمى "بحركة وحدة المسلمين" وبعد ذلك صدرت عنه مواقف اكثر عدوانية.

وبعدما شارك مراز رحيموف في أعمال الشغب المرتكبة في كنجة في 10 يوليو غادر إلى العاصمة تجنبا من إلقاء القبض عليه واختبأ عن أجهزة إنفاذ القانون وهو يقيم لدى بيوت ومنازل مستأجرة تحت هويات شتى.

كما اتضح أن مرازا رحيموف كان يخطط قتل إمام كنجة وبضعة من موظفي الشرطة أثناء مراسم عاشوراء عام 2018م الجاري.