حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سجلت أجهزة إنفاذ القانون 94 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 14 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.
وأضافت أن الطرق البرية شهدت 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخر.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 4 أحداث متعلقة بالمخدرات.
وألقي القبض على 14 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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