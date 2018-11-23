حرس الحدود يوقف مواطني إيران اللذين حاولا تهريب مختلف أنواع المخدرات إلى البلد

بلاسوار، يارديملي، 23 نوفمبر، أذرتاج

قال جهاز حرس الحدود إن عمليات البحث والتحري وحرس الحدود المستمرة دون توقف وانقطاع من اجل ضمان حماية حدود الدولة أسفرت للمرة الأخيرة عن ضبط مواطنين إيرانيين حاولا تهريب مختلف أنواع المخدرات إلى البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود أن عمليات البحث والتحري الشاملة المقامة لدى منفذ "بلاسوار" الحدودي في 19 نوفمبر الحالي كشفت عن 380 جرام من الهيروين الذي كان مواطنا إيران المدعوان زاهاريه تشين يافر تشابار من مواليد 1991م وقهرماني موغلانلو مهدي من مواليد 1992م يحاولان تهريبه إلى البلد في امعائهما إلا أن المحاولة فشلت عند الفحص الحدودي والجمركي الخاص.

كما أن عمليات الفحص الشاملة المقامة في 20 نوفمبر الجاري كشفت عن العثور على حزمة مجهولة على أراضي حرس الحدود التابعة لقرية قرافولداش بمحافظة يارديملي في أراضي حرس الحدود "جوي تبه" وفيها 990 عدد من العقاقير ذات التأثير العقلي من نوع الميثادون و655 جرام من القنب الهندي و505 جرام من مادة شبيهة بالتركيب الطليعي والسلائف وانتشلت من مكان اخفائها.

وتجري عمليات البحث والتحري الشاملة والخاصة بالواقعين.