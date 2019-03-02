حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٢٤]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
سجلت أجهزة إنفاذ القانون 26 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 38 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.
وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات.
وألقي القبض على 41 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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