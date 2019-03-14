أذربيجان: إحباط تهريب كمية كبيرة من المادة المهلوسة كانت في طريقها إلى أوكرانيا من إيران

باكو، 14 مارس (أذرتاج).

أحبط أفراد إدارة الجمارك الأذربيجانية تهريب كمية كبيرة من المادة المهلوسة من إيران إلى أوكرانيا عبر أراضي جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الجمارك الأذربيجانية ان افراد الإدارة قامت بتوقيف شاحنة من طراز "داف" كان يقودها المواطن الاذربيجاني وتنقل الشحن المختلط من شركة "بارديس جيرام باجه" الواقعة في مدينة استارا الإيرانية الى شركة "آركيتكتور ديكور" الواقعة في مدينة كييف الأوكرانية في منفذ أستارا في الجانب الأذربيجاني.

بعد تفتيش وفحص الشاحنة بالكلاب المدربة رصد الكلب باسم "جاك" الأشياء المشبوهة في أقسام الشاحنة. وتبين أنها مادة مهلوسة من نوع ميتامفيتامين بحجم 56 كيلو 363 جرام بقيمته في السوق السوداء 9 ملايين و500 الف مانات.