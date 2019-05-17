انفجار في شاحنة لمواطن أذربيجان في معبر حدودي مع تركيا. القنصلية العامة تتابع التحقيقات
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
أنقرة، 16 مايو (أذرتاج)
وقع أمس انفجار في شاحنة صهريج مملوكة لمواطن أذربيجان في أراضي تركيا قرب معبر الحدود التركية الأذربيجانية. وقع الانفجار عند دخول الشاحنة الى ارض نخجيوان من معبر ديلوجو.
قال القنصل الأذربيجاني العام في قارس نورو قوليي لمراسل أذرتاج ان الشاحنة تفحمت نتيجة الانفجار. من حسن الحظ، لم يصب السائق باي جروح.
تجري التحقيقات بشأن الحادث.
تتابع القنصلية الأذربيجانية في قارس التحقيقات المتعلقة بالحادث.
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