    • / مجتمع

    مجتمع


    انفجار في شاحنة لمواطن أذربيجان في معبر حدودي مع تركيا. القنصلية العامة تتابع التحقيقات

    ١٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٠٢]

    أنقرة، 16 مايو (أذرتاج)

    وقع أمس انفجار في شاحنة صهريج مملوكة لمواطن أذربيجان في أراضي تركيا قرب معبر الحدود التركية الأذربيجانية. وقع الانفجار عند دخول الشاحنة الى ارض نخجيوان من معبر ديلوجو.

    قال القنصل الأذربيجاني العام في قارس نورو قوليي لمراسل أذرتاج ان الشاحنة تفحمت نتيجة الانفجار. من حسن الحظ، لم يصب السائق باي جروح.

    تجري التحقيقات بشأن الحادث.

    تتابع القنصلية الأذربيجانية في قارس التحقيقات المتعلقة بالحادث.

    AZERTAG.AZ :انفجار في شاحنة لمواطن أذربيجان في معبر حدودي مع تركيا. القنصلية العامة تتابع التحقيقات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٤]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ١٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٣٠]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    انفجار في شاحنة لمواطن أذربيجان في معبر حدودي مع تركيا. القنصلية العامة تتابع التحقيقات