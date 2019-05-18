حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٦:١٤]
باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)
سجلت أجهزة إنفاذ القانون 12 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 11 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 28 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين مطلوبين بصفتهم مدينين و7 أشخاص بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 5 أحداث متعلقة بالمخدرات.
وألقي القبض على 20 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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