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    ارتفاع إنتاج اللحم 3 في المائة خلال 4 أشهر

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٠٣]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    شهدت الفترة ما بين يناير – أبريل للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 166.1 ألف طن بزيادة 3 في المائة وإنتاج اللبن إلى 649.8 ألف طن بنمو 2.1 في المائة والبيض إلى 597.8 مليون بيضة بزيادة 3.1 في المائة والصوف إلى 45.3 ألف طن بانخفاض 2.3 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم 3 في المائة خلال 4 أشهر
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