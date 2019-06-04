حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

كشفت أجهزة إنفاذ القانون ملابسات 26 حادثا جنائيا خلال اليوم في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 14 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصا مطلوبا بصفتهم مدينين و6 أشخاص بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 16 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.