أذر ايبك للحرير: استلام 2205 كغ من شرانق دود القز الطازجة في أغجابدي

أغجابدي، 7 يونيو، أذرتاج

بدأت عملية قبول شرانق دود القز من مربيها في محافظة أغجابدي فيما تسلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير 2205 كغ من الشرانق الطازجة خلال اليومين الأخيرين.

أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن 531 مربّ في المحافظة أنتج 1500 علبة او 28 الفا و500 جرام من بذور دود القز فيما يتوقع أن يزيد حجم إنتاج الشرانق هذا الموسم عن 60 طن.

يذكر أن تربية دود القز في المحافظة على الرغم من تعرضها للانحطاط أوائل التسعينيات فإن اهتمام الدولة بهذا المجال عام 2016م أدى إلى انتعاش المجال من جددي وقد أنتج مربيو دود القز في المحافظة 3675 كغ من الشرانق عام 2016م و16 الفا و761 كغ عام 2017م و37 الفا و146 كغ. ويزيد عدد شتلات التوت المغروسة في المحافظة من اجل توفير تغذية دود القز وزيادة إنتاج الشرانق الطازجة عن 380 الفا و700 شتلة توت