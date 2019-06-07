بيان خاص: حصاد 5ر120963 هيكتار من الحبوب على نطاق البلد حتى الآن

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الاخيرة ليوم 7 يونيو اليوم بلغت مساحة حصاد الحقول 5ر120963 هيكتار ومنها 5ر119001 هيكتار للشعير و1962 هيكتار للقمح.

وبلغ حجم إنتاج الحبوب إلى اليوم على نطاق البلد 7ر351958 طن من الحبوب مع وصول الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار إلى 2910 كغ.

وبين المحافظات الفاعلة أراضي محافظات كوردمير التي حصدت فيها 26937 هيكتار من حقول الشعير من إجمالي 29926 هيكتار و21590 هيكتار من حقول الشعير في نفطتشالا و10360 هيكتار في بلاسوار و 6136 هيكتار في صابر آباد و 3620 هيكتار في جليل آباد.