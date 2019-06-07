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    تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير

    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٤]

    كوردمير، 7 يونيو، أذرتاج

    بدأت عملية قبول شرانق دود القز من مربيها في محافظة كوردمير فيما تسلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير 1353 كغ من الشرانق الطازجة خلال اليوم الأول من الموسم.

    أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن 253 مربٍ في المحافظة أنتج 825 علبة او 15 الفا و675 جرام من بذور دود القز فيما يتوقع أن يزيد حجم إنتاج الشرانق هذا الموسم عن 33 طن وذلك أكثر قدر 13 طنا من مؤشر العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير
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    تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير