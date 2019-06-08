أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار

تارتار، 8 يونيو، أذرتاج

بدأت عملية قبول شرانق دود القز من مربيها في محافظة تارتار المحاذية لخط الجبهة فيما تسلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير 2308.2 كغ من الشرانق الطازجة خلال اليومين الأخيرين.

أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن المربين في المحافظة تسلموا 500 علبة من بذور دود القز فيما يتوقع أن يزيد حجم إنتاج الشرانق هذا الموسم عن 20 طنا.

يذكر أن تربية دود القز في المحافظة على الرغم من تعرضها للانحطاط أوائل التسعينيات فإن اهتمام الدولة بهذا المجال عام 2016م أدى إلى انتعاش المجال من جددي وقد أنتج مربيو دود القز في المحافظة 959 كغ من الشرانق عام 2016م و4 الاف و610 كغ عام 2017م و10 آلاف و228 كغ في العام الماضي. ويزيد عدد شتلات التوت المغروسة في المحافظة من اجل توفير تغذية دود القز وزيادة إنتاج الشرانق الطازجة عن 228 ألف شتلة توت ومنها اكثر من 100 ألف شتلة مصدرة من الصين.