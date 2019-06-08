    • / أقاليم

    أقاليم


    أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]

    تارتار، 8 يونيو، أذرتاج

    بدأت عملية قبول شرانق دود القز من مربيها في محافظة تارتار المحاذية لخط الجبهة فيما تسلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير 2308.2 كغ من الشرانق الطازجة خلال اليومين الأخيرين.

    أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن المربين في المحافظة تسلموا 500 علبة من بذور دود القز فيما يتوقع أن يزيد حجم إنتاج الشرانق هذا الموسم عن 20 طنا.

    يذكر أن تربية دود القز في المحافظة على الرغم من تعرضها للانحطاط أوائل التسعينيات فإن اهتمام الدولة بهذا المجال عام 2016م أدى إلى انتعاش المجال من جددي وقد أنتج مربيو دود القز في المحافظة 959 كغ من الشرانق عام 2016م و4 الاف و610 كغ عام 2017م و10 آلاف و228 كغ في العام الماضي. ويزيد عدد شتلات التوت المغروسة في المحافظة من اجل توفير تغذية دود القز وزيادة إنتاج الشرانق الطازجة عن 228 ألف شتلة توت ومنها اكثر من 100 ألف شتلة مصدرة من الصين.

    AZERTAG.AZ :أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٤]
    تسلم 1353 كغ من شرانق دود القز الطازجة في كوردمير
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٥‎]
    بيان خاص: حصاد 5ر120963 هيكتار من الحبوب على نطاق البلد حتى الآن
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٠٣]
    أذر ايبك للحرير: استلام 2205 كغ من شرانق دود القز الطازجة في أغجابدي
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
    ارتفاع إنتاج اللحم 3 في المائة خلال 4 أشهر
    أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في تارتار