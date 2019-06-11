حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 31 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 4 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 4 أشخاص مطلوبة بصفتهم مدينين.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصا.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 36 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.