أذر ايبك للحرير: استلام 13ر313 طن من شرانق دود القز الطازجة حتى اليوم

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير الى 13ر313 طن من شرانق دود القز الطازجة حتى يوم 11 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن المربين سلموا اليوم الماضي 19ر53 طنا من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت اكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 10 يونيو بقدر 53ر72 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي واغجابدي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 28ر51 طنا وتليها فضولي 26ر35 طنا وزاقاتالا 99ر29 طنا وبالاكن 16ر29 طنا وبردع 87ر23 طنا وشاكي 18ر21 طنا واغجابدي 84ر18 طنا وكوردمير 66ر16 طنا وأغدام 73ر15 طنا وقاخ 82ر10 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

جدير بالذكر أن المربين يتوقعون انتاج 800 طن من شرانق دود القز الطازجة عام 2019م علما بان المربين سلموا عام 2018م 9ر513 طن منها وذلك اكثر قدر 1ر2 مرتين عن مؤشر العام السابق.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية انتاج الشرانق والحرير يخطط ابلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة اعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لانتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.