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    أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في بردع

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٠]

    بردع، 13 يونيو، أذرتاج

    بدأت عملية قبول شرانق دود القز من مربيها في محافظة بردع المحاذية لخط الجبهة فيما تسلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير 30 الفا و390 كغ من الشرانق الطازجة حتى اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن المربين في المحافظة تسلموا 1000 علبة او ما يعادل 19 ألف جرام من بذور دود القز فيما يتوقع أن يزيد حجم إنتاج الشرانق هذا الموسم عن 40 طنا.

    يذكر أن تربية دود القز في المحافظة على الرغم من تعرضها للانحطاط أوائل التسعينيات فإن اهتمام الدولة بهذا المجال عام 2016م أدى إلى انتعاش المجال من جددي وقد أنتج مربيو دود القز في المحافظة 5ر4 أطنان من الشرانق عام 2016م و5ر12 طنا عام 2017م و5ر24 طنا في العام الماضي. ويزيد عدد شتلات التوت المغروسة في المحافظة من اجل توفير تغذية دود القز وزيادة إنتاج الشرانق الطازجة عن 400 ألف شتلة توت.

    AZERTAG.AZ : أذر ايبك للحرير تتسلم 2308 كغ من شرانق دود القز الطازجة في بردع
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