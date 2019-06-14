  بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 14 يونيو اليوم 9ر280622 هيكتار ومنها 3ر225782 هيكتار للشعير و65ر54840 هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 3ر843624 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 30 كغ.

ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:

المحافظة حقل الشعير، هيكتار المساحة المحصودة، هـ الإنتاجية، 100 كغ نفطتشالا 31404 29860 26,9 شاكي 21626,3 14030 34,0 بلاسوار 14900 14194 32,0 صابر آباد 9600 9550 37,5 زرداب 5730 5648 30,6 يفلاخ 5082,5 5000 29,5 جليل آباد 4509,1 4350 35,2 بردع 2568 2568 31,0 بيلقان 1765 1736 27,9 ساموخ 3544 3176 34,8 جورانبوي 11500 9374 24,0 قاخ 2881 2446 26,0 ماصالي 2786 2588 20,5 أغجابدي 5637 4951 33,5 فضولي 8505 7522 30,6 أغدام 2215 1811 35,6 تارتار 3814,5 2978 34,2 إيميشلي 6322 5186 32,3 خيزي 1925 1240 17,3 جويتشاي 6851 5133 31,5 صاليان 9917 7978 32,7

وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.