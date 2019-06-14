بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 يونيو، أذرتاج
بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 14 يونيو اليوم 9ر280622 هيكتار ومنها 3ر225782 هيكتار للشعير و65ر54840 هيكتار للقمح.
أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 3ر843624 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 30 كغ.
ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:
|
المحافظة
|
حقل الشعير، هيكتار
|
المساحة المحصودة، هـ
|
الإنتاجية، 100 كغ
|
نفطتشالا
|
31404
|
29860
|
26,9
|
شاكي
|
21626,3
|
14030
|
34,0
|
بلاسوار
|
14900
|
14194
|
32,0
|
صابر آباد
|
9600
|
9550
|
37,5
|
زرداب
|
5730
|
5648
|
30,6
|
يفلاخ
|
5082,5
|
5000
|
29,5
|
جليل آباد
|
4509,1
|
4350
|
35,2
|
بردع
|
2568
|
2568
|
31,0
|
بيلقان
|
1765
|
1736
|
27,9
|
ساموخ
|
3544
|
3176
|
34,8
|
جورانبوي
|
11500
|
9374
|
24,0
|
قاخ
|
2881
|
2446
|
26,0
|
ماصالي
|
2786
|
2588
|
20,5
|
أغجابدي
|
5637
|
4951
|
33,5
|
فضولي
|
8505
|
7522
|
30,6
|
أغدام
|
2215
|
1811
|
35,6
|
تارتار
|
3814,5
|
2978
|
34,2
|
إيميشلي
|
6322
|
5186
|
32,3
|
خيزي
|
1925
|
1240
|
17,3
|
جويتشاي
|
6851
|
5133
|
31,5
|
صاليان
|
9917
|
7978
|
32,7
وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.
يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.
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