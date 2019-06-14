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      بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

    ١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٨]

    باكو، 14 يونيو، أذرتاج

    بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 14 يونيو اليوم 9ر280622 هيكتار ومنها 3ر225782 هيكتار للشعير و65ر54840 هيكتار للقمح.

    أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 3ر843624 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 30 كغ.

    ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:  

    المحافظة

    حقل الشعير، هيكتار

    المساحة المحصودة، هـ

    الإنتاجية، 100 كغ

    نفطتشالا

    31404

    29860

    26,9

    شاكي

    21626,3

    14030

    34,0

    بلاسوار

    14900

    14194

    32,0

    صابر آباد

    9600

    9550

    37,5

    زرداب

    5730

    5648

    30,6

    يفلاخ

    5082,5

    5000

    29,5

    جليل آباد

    4509,1

    4350

    35,2

    بردع

    2568

    2568

    31,0

    بيلقان

    1765

    1736

    27,9

    ساموخ

    3544

    3176

    34,8

    جورانبوي

    11500

    9374

    24,0

    قاخ

    2881

    2446

    26,0

    ماصالي

    2786

    2588

    20,5

    أغجابدي

    5637

    4951

    33,5

    فضولي

    8505

    7522

    30,6

    أغدام

    2215

    1811

    35,6

    تارتار

    3814,5

    2978

    34,2

    إيميشلي

    6322

    5186

    32,3

    خيزي

    1925

    1240

    17,3

    جويتشاي

    6851

    5133

    31,5

    صاليان

    9917

    7978

    32,7

    وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

    يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.

    AZERTAG.AZ :  بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم
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      بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم