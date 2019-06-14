أذر ايبك للحرير: استلام 62ر451 طن من شرانق دود القز الطازجة حتى اليوم

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 62ر451 طن من شرانق دود القز الطازجة حتى يوم 13 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن المربين سلموا اليوم الماضي 69ر121 طنا من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 10 يونيو بقدر 53ر72 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي واغجابدي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 88ر58 طنا وتليها فضولي 72ر49 طنا وزاقاتالا 11ر44 طنا وبالاكن 16ر42 طنا واغجابدي 85ر39 طنا وبردع 91ر29 طنا وشاكي 38ر27 طنا وكوردمير 87ر20 طنا وقاخ 85ر18 طنا وأغدام 73ر15 طنا وجويتشاي 13ر12 طنا وصابر آباد 57ر9 أطنان وأوجار 89ر8 أطنان وإيميشلي 06ر5 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

جدير بالذكر أن المربين يتوقعون إنتاج 800 طن من شرانق دود القز الطازجة عام 2019م علما بان المربين سلموا عام 2018م 9ر513 طن منها وذلك أكثر قدر 1ر2 مرتين عن مؤشر العام السابق.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة اعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لانتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.