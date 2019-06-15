  بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم – جدول

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 15 يونيو اليوم 71ر304509 هيكتار ومنها 1ر235628 هيكتار للشعير 65ر68881 هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 31ر922575 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3020 كغ.

ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي:

المحافظة حقل الشعير، هيكتار المساحة المحصودة، هـ الإنتاجية، 100 كغ نفطتشالا 31404 30610 27,2 شاكي 21626,3 14680 34,0 بلاسوار 14900 14353 32,0 صابر آباد 9600 9550 37,5 زرداب 5730 5729,5 30,6 يفلاخ 5082,5 5082,5 29,0 جليل آباد 4509,1 4390 35,1 بردع 2568 2568 31,0 بيلقان 1765 1746 28,0 ساموخ 3544 3386 34,7 جورانبوي 11500 9530 24,0 قاخ 2881 2537 26,0 ماصالي 2786 2638 20,5 أغجابدي 5637 5118 33,7 فضولي 8505 7859 30,6 أغدام 2215 1951 35,5 تارتار 3814,5 3198 34,0 إيميشلي 6322 5491 32,3 خيزي 1925 1385 17,0 جويتشاي 6851 5313 32,0 صاليان 9917 8524 34,0 أغداش 11473,1 8055 23,5 ساعتلي 5822 5533 36,8 حاجي قابل 11008 9236 27,9 سيازن 2516 1920 29,1 بالاكن 457,7 426 28,7 جبرائيل 550 530 30,1 لنكران 68 40,8 13,0

وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.