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      بيان خاص حول حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم – جدول

    ١٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 15 يونيو، أذرتاج

    بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 15 يونيو اليوم 71ر304509 هيكتار ومنها 1ر235628 هيكتار للشعير 65ر68881 هيكتار للقمح.

    أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد 31ر922575 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3020 كغ.

    ومؤشرات المحافظات الأخرى كالآتي: 

    المحافظة

    حقل الشعير، هيكتار

    المساحة المحصودة، هـ

    الإنتاجية، 100 كغ

    نفطتشالا

    31404

    30610

    27,2

    شاكي

    21626,3

    14680

    34,0

    بلاسوار

    14900

    14353

    32,0

    صابر آباد

    9600

    9550

    37,5

    زرداب

    5730

    5729,5

    30,6

    يفلاخ

    5082,5

    5082,5

    29,0

    جليل آباد

    4509,1

    4390

    35,1

    بردع

    2568

    2568

    31,0

    بيلقان

    1765

    1746

    28,0

    ساموخ

    3544

    3386

    34,7

    جورانبوي

    11500

    9530

    24,0

    قاخ

    2881

    2537

    26,0

    ماصالي

    2786

    2638

    20,5

    أغجابدي

    5637

    5118

    33,7

    فضولي

    8505

    7859

    30,6

    أغدام

    2215

    1951

    35,5

    تارتار

    3814,5

    3198

    34,0

    إيميشلي

    6322

    5491

    32,3

    خيزي

    1925

    1385

    17,0

    جويتشاي

    6851

    5313

    32,0

    صاليان

    9917

    8524

    34,0

    أغداش

    11473,1

    8055

    23,5

    ساعتلي

    5822

    5533

    36,8

    حاجي قابل

    11008

    9236

    27,9

    سيازن

    2516

    1920

    29,1

    بالاكن

    457,7

    426

    28,7

    جبرائيل

    550

    530

    30,1

    لنكران

    68

    40,8

    13,0

    وحصاد الشعير في سائر المحافظات جار وفق الجدول.

    يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.

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