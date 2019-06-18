حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 19 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 6 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين مطلوبين بصفتهم مدينين.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 18 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.