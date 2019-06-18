الجمارك تضبط 7ر128 كغ من الهيروين من إيران إلى أوروبا

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

في عملية ناجحة نفذتها هيئة الجمارك الأذربيجانية بالحدود الجنوبية من البلاد ضبطت 128 كغ و689 جرام من المواد المخدرة الهيروين.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنها باشرت بلاغا تلقته بشأن محاولة تهريب المواد المخدرة من إيران إلى أوروبا عبورا من أراضي أذربيجان على مقصورة شاحنة من نوع ايفيكو وعند مساءلة سائقها المواطن التركي امداد كاراطاش دخل أراضي البلد من الحدود الجنوبية دون حمل شحن ابلغ انه لا شيء مطلوبا بابرازه للجمارك على الشاحنة وتم اخضاع الشاحنة للفحص والتفتيش بواسطة كلب أشار باشارات خاصة وحركات ذات الصلة إلى مقصورة الشاحنة الامر الذي جعل الموظفين اخضعوا الشاحنة للفحص على جهاز الاشعة السينية هايمن كارغو ويجن الذي كشف وراء مقعد السائق خطوطا مشتبه بها.

غير أن عملية الفحص والتفتيش كشفت عن وجود خزان معدني يدوي الصنع تحت سرير الشاحنة بالمقصورة علب مستطيلة مكتوبة عليها غولد 2018 تاك وعددها 251 بوزن 128 كغ و689 جرام واتضح أن المواد بداخل كل طرد هي المخدرات من نوع الهيروين.

ويجري التحقيق مع الحادث.