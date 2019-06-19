حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 16 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 9 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 34 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية و16 شخصا مطلوبا بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.