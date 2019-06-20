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    برده: إنتاجية حقول القمح 4380 كغ والشعير 3820 كغ

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٠]

    برده، 20 يونيو، أذرتاج 

    قالت هيئة إحصاء محافظة برده إن المزارعين حصدوا 20 الفا و686 طن من محصول الحبوب من 2493 هيكتار من حقول القمح و2568 هيكتار من حقول الشعير حتى اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن إنتاجية كل هيكتار بلغت 4380 كغ من حقول القمح و3820 كغ من حقول الشعير وتستمر حاليا في المحافظة عملية حصاد الحبوب.

    يذكر أن 11 الفا و573 هيكتار من الحقول مزروعة بالحبوب لمحصول العام الحالي ومنها 9005 هيكتار للقمح و2568 هيكتار للشعير.

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