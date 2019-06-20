حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 21 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 22 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 36 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية و14 شخصا مطلوبا بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.