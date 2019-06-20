وزارة الزراعة: استلام حوالي 600 طن من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 45ر599 طن من شرانق دود القز الطازجة الى يوم 19 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المربين سلموا اليوم الماضي 40ر11 طنا من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 13 يونيو بقدر 69ر121 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي واغجابدي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 14ر65 طنا وتليهازاقاتالا 22ر52 طنا واغجابدي 93ر51 طنا وفضولي 60ر49 طنا وبالاكن 03ر44 طنا وشاكي 89ر41 طنا وبردع 32ر36 طنا وقاخ 45ر26 طنا وكوردمير 52ر22 طنا وأغداش 04ر17 طنا وأغدام 80ر16 طنا وتارتار 37ر16 طنا وجويتشاي 53ر15 طنا وصابر آباد 48ر13 طنا وغابالا 47ر12 طنا وأوجار 62ر11 طنا وشمكير 33ر10 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة إعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لإنتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.