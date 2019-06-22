وزارة الزراعة: استلام حوالي 3ر617 طن من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 32ر617 طن من شرانق دود القز الطازجة الى يوم 21 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المربين سلموا اليوم الماضي 68ر7 أطنان من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 13 يونيو بقدر 69ر121 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب واغجابدي وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 31ر65 طنا وتليها أغجابدي 46ر53 طنا وزاقاتالا 69ر52 طنا وفضولي 56ر49 طنا وشاكي 34ر44 طنا وبالاكن 14ر44 طنا وبردع 44ر36 طنا وقاخ 06ر26 طنا وكوردمير 61ر22 طنا وأغداش 36ر17 طنا وتارتار 97ر16 طنا وأغدام 34ر16 طنا وجويتشاي 71ر15 طنا وصابر آباد 01ر14 طنا وغابالا 36ر14 طنا وشمكير 39ر13 طنا وأوجار 91ر11 طنا وطاووس 49ر10 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة إعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لإنتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.