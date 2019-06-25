حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 25 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 11 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 28 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 3 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية و7 أشخاص مطلوبة بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.