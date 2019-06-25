باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج) اندلع حريق في وحدة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منصة حفر عائم "خزر-1" (غير العاملة) على بحر الخزر في حي صبائيل بمدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطوارئ أن مساحة تبلغ 250 متر مربع احترقت نتيجة للحادث. وتم اخماد الحريق من قبل فريق مكافحة الحرائق.

AZERTAG.AZ : حريق في منصة حفر عائم "خزر-1"

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