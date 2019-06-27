    • / مجتمع

    مجتمع


    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]

    باكو، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 21 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 3 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 17 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 4 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 15 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 22 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٥‎١]
    حريق في منصة حفر عائم "خزر-1"
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٣]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ٢٢.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٠١]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون