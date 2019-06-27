حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
AzerTAg.az
٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
باكو، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سجلت أجهزة إنفاذ القانون 21 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 3 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 17 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 4 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 15 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 22 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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