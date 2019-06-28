حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 29 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 8 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 26 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 4 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.