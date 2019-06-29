أذر إيبك للحرير: استلام حوالي 92ر632 طن من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

باكو، 29 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 92ر632 طن من شرانق دود القز الطازجة الى يوم 28 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المربين سلموا اليوم الماضي 38ر0 طن من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 13 يونيو بقدر 69ر121 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب وأقجابدي وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي وكوردمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 32ر65 طنا وتليها أغجابدي 46ر54 طنا وزاقاتالا 95ر52 طنا وفضولي 54ر49 طنا وشاكي 89ر47 طنا وبالاكن 14ر44 طنا وبردع 6ر36 طنا وقاخ 29ر27 طنا وكوردمير 62ر22 طنا وأغداش 62ر17 طنا وتارتار 33ر17 طنا وأغدام 38ر16 طنا وجويتشاي 53ر16 طنا وصابر آباد 20ر14 طنا وأوجار 22ر12 طنا وغابالا 36ر14 طنا وشمكير 39ر13 طنا وطاووس 49ر10 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة إعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لإنتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.