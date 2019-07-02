بيان خاص حول عملية حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 2 يوليو اليوم 783 ألف و6ر147 هيكتار على نطاق البلد ومنها 319 ألف و440 هيكتار للشعير 463 ألف و55ر707هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد مليونين و514 ألف و9ر610 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3210 كغ.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.