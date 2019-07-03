بيان خاص حول عملية حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

يستمر على نطاق الجمهورية حصاد الحبوب.

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 2 يوليو اليوم 796 ألف و6ر214 هيكتارا على نطاق البلد ومنها 319 ألف و 897 هيكتار للشعير و 476 ألف و 5ر317 هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد مليونين و 557 ألف و 6ر176 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3210 كغ.

وجاء فيه أن عملية حصاد الحبوب في معظم المحافظات على وشك الانتهاء.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام 8ر1009139 هيكتار ومنها 6777793 هيكتار للقمح و8ر331346 هيكتار للشعير.