حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 8 أحداث جنائية خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات حادثين جنائيين منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 4 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 5 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 11 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.