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    انتهاء عملية حصاد الحبوب في جويتشاي
    بلغ حجم المحصول 47990 طن

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٤:١٧]

    جويتشاي، 5 يوليو، أذرتاج

    انهى مزارعون مشغولون بزراعة الحبوب في محافظة جويتشاي حملة الحصاد.

    أفادت أذرتاج عن مركز تنمية الزراعة الحكومي بالمحافظة أن حجم المحصول بلغ 47 ألفا و 6ر989 طن وذلك اكثر قدر 8ر241 طن من مؤشر العام الماضي.

    وجاء في بيان المركز أن مساحة الحقول المزروعة بالحبوب بلغت هذا العام 15 ألفا و591 هيكتار ومنها 8 آلاف و740 هيكتار للقمح و6 آلاف و851 هيكتار للشعير. واستفادوا من قدرات 45 حصادة.

    وكانت إنتاجية كل هيكتار 3080 كغ علما بان الإنتاجية ازدادت قدر 180 كغ قياسا إلى العام السابق.

    AZERTAG.AZ :انتهاء عملية حصاد الحبوب في جويتشاي
    بلغ حجم المحصول 47990 طن
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