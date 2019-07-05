حاجي قابل تسلم أكثر من 3 أطنان من شرانق دود القز الطازجة إلى اليوم

حاجي قابل، 5 يوليو، أذرتاج

من المتوقع أن ينتج مربيو دود القز الطازجة 4 أطنان و800 كغ من شرانق دود القز الطازجة من خلال توزيع 120 علبة بذور دود القز على 59 مربي متعاقد معهم مقابل 33 عائلة مربية كانت في العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن مركز تنمية الزراعة الحكومي بالمحافظة انهم أنتجوا العام الماضي 1924 كغ من شرانق دون القز ويتطلع المنتجون إلى إيصال حجم الإنتاج 5 أطنان هذا العام. وتم تسليم 6 أطنان و76 كغ من شرانق دود القز الطازجة إلى اليوم وذلك أكثر قدر 350 كغ عن مؤشر العام الماضي.

وتستمر عملية استلام شرانق دود القز الطازجة في المحافظة.