حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 27 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات حادثين جنائيين منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية وشخصين مطلوبين بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات و3 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.