بيان خاص حول عملية حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

باكو، 11 يوليو، أذرتاج

يستمر على نطاق الجمهورية حصاد الحبوب.

بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 11 يوليو اليوم 935 ألف و973 هيكتار على نطاق البلد ومنها 335 ألف و 127 هيكتار للشعير و 600 ألف و 846 هيكتار للقمح.

أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد مليونين و 958 ألف و 747 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3160 كغ.

يذكر انه بلغت مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في أراضي أذربيجان هذا العام مليونا و15 الفا و737 هيكتار ومنها 673 ألف و8ر696 هيكتار للقمح و 342 ألف و8ر39 هيكتار للشعير.