شاكي، 14 يوليو، أذرتاج قالت الوكالة الحكومية للسياحة إن غصن شجرة الدلب القائمة أمام قصر امارة شاكي انكسر وسقط قرابة الساعة 12.00 في 14 يوليو اليوم مما أدى إصابة أشخاص. أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن 19 شخصا عموما أصيبوا بالحادث المفاجئ وبينهم المواطنون والأجانب. وأضافت أن شخصين مصابين ادخلا مستشفى شاكي المركزي و17 آخر تلقوا العلاج. واستدعي من باكو طاقم أطباء رفيع التخصص لمعاينة الشخصين المذكورين. واحضر مكان الحادث مسؤولون عن جهات ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : بيان وكالة السياحة بشأن حادث انكسار غصن شجرة الدلب القديمة أمام قصر إمارة شاكي التاريخي

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