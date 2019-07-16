حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد خلال نصف العام

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير 210 ألف و58 طنا من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال ستة أشهر من عام 2019.

بلغت قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة 45 مليونا و649 ألف دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

يذكر أن قيمة 71 ألفا و867 طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة لعام 2018 بلغ 30 مليونا و720 ألف دولار.