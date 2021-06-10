زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي في الصناعة

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أنتجت المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في المنطقة منتجات صناعية بقيمة 18.8 مليار مانات خلال أشهر يناير - مايو أو بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في القطاع غير النفطي للصناعة زاد بنسبة 16.2 في المائة. تم إنتاج 31.2 في المائة من الناتج الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية. انخفض إنتاج الآلات والمعدات بنسبة 98.5 في المائة وتركيب وإصلاح الآلات والمعدات بنسبة 96.3 في المائة والتبغ بنسبة 86.3 في المائة والمعدات الكهربائية بنسبة 81.5 في المائة وإنتاج منتجات المنسوجات بنسبة 43 في المائة وإنتاج الورق والكرتون بنسبة 41 في المائة وإنتاج أعمال البناء بنسبة 29.3 في المائة وإنتاج المطاط والبلاستيك بنسبة 24.6 في المائة وإنتاج الملابس بنسبة 20.5 في المائة وإنتاج الغذاء بنسبة 7.7 في المائة والمنتجات الخشبية بنسبة 5.3 في المائة وإنتاج المنتجات النفطية بنسبة 3 في المائة وإنتاج الصناعة المعدنية بنسبة 2.4 في المائة وإنتاج المعادن الجاهزة بنسبة 4.7 في المائة والصناعة الكيميائية بنسبة 9.8 في المائة والأثاث بنسبة 28.9 في المائة والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 47.7 في المائة وإنتاج منتجات الطباعة بنسبة 63.5 في المائة وإنتاج المركبات الأخرى بنسبة 70.9 في المائة.