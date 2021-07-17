تصدير 75.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير 65.6 الف طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير البولي إيثيلين لمدة شهرين بلغت 75.6 مليون دولار.

يذكر انه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طنًا في اليوم و120 ألف طن سنويًا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.