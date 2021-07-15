أذربيجان تنتج 98 ألف طن من الميثانول خلال العام الجاري

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال 6 أشهر للعام الجاري 70.1 ألف طن من البروبيلين و81.7 الف طن من البولي إثيلين و82.8 الف طن من إثيلين و98.4 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 0.8 ألف طن من البروبيلين و12 الف طن من البولي إثيلين و34.7 ألف طن من الميثانول. انخفض إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 5.3 في المائة.