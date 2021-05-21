إنتاج 45.2 ألف طن من البروبيلين

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 45.2 ألف طن من البروبيلين (منها 42.1 ألف طن من السلع) و52.4 ألف طن من البولي إيثيلين و52.7 ألف طن من الإيثيلين و0.1 ألف طن من الميثانول (كحول الميثيل) خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان إنتاج الصناعة الكيميائية انخفض بنسبة 13.4 بالمائة خلال الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، اعتبارًا من 1 مايو بقي 2.2 ألف طن من البروبيلين و5.8 ألف طن من البولي إيثيلين و1.2 الف طن من الميثانول في المخزن.